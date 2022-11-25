Співачка Надя Дорофєєва показала, які отримує листи до Інстаграма від своїх фоловерів.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка та колишня солістка гурту "Час та Скло". Не забуває Надя і про Інстаграми, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На цей раз зірка вирішила показати, які повідомлення отримує від своїх фанатів.

"А ось що пишуть мені мої передплатники", - написала надя, показуючи повідомлення:

"У шоці. Учора розбомбили лікарню у Вільнянську, де я народився і половина моїх родичів. А у мене якраз був день народження. Усіх лікарів там знаємо особисто, не можна повірити", "Виїхали в центр, хоча б зв'язок зловити, зателефонувати рідним. Дам ні опалення, ні світла, ні води...", "Вони нас ніколи не зламають", "Були 28 годин без світла, тепла та води. Але тримаємося. Поки включили", "Івано-Франківська область, цілу добу немає світла, ні зв'язку, ні інтернету, тільки зараз на хвилинку вдавалося зловити зв'язок", "22 години без світла. Звичайно, хочеться "Дуже добрими" словами описати росіян. Але нічого, вистоємо, ви як?".

Нагадаємо, Дорофєєва заговорила про особливий день, який не змогли затьмарити обстріли.

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва збентежила новим чином перед сольним концертом .

Також Politeka писала, що лихо трапилося з подружкою Дорофєєвою, без операції не обійшлося



