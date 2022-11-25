Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло". Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз звезда решила показать, какие сообщения получает от своих фанатов.

"А вот что пишут мне мои подписчики", - написала надя, показывая сообщения:

"В шоке. Вчера разбомбили больницу в Вольнянске, где я родился и половина моих родственников. А у меня как-раз был день рождения. Всех врачей там знаем лично, нельзя поверить", "Выехали в центр, хотя-бы связь словить, позвонить родным. Дам ни отопления, ни света, ни воды...", "Они нас никогда не сломают", "Были 28 часов без света, тепла и воды. Но держимся. Пока включили", "Ивано-Франковская область, целые сутки нет света, ни связи, ни интернета, только сейчас на минутку удавалось поймать связь", "22 часа без света. Конечно, хочется "Очень хорошими" словами описать россиян. Но ничего, выстоим, вы как?".

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