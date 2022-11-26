Відома актриса, співачка та продюсер Дженніфер Лопес зазвичай активно показує в мережі кадри з концертів, хвалиться дорогими вбраннями та дивує підбором прикрас. На цей раз на сторінці артистки, її косметичного бренду, з'явився досить цікавий кадр.

Як відомо, Дженніфер виглядає молодшою ​​за свої роки, тому робить акцент на фігурі та обличчі нібито без підтяжок щоразу на нових зйомках. Лопес стверджує, що знає найкращі секрети краси, тому легко показує шкіру без зморшок.

«Сьогодні приділимо хвилинку подяки 🤍 Ми неймовірно вдячні кожному з вас, хто складає цю спільноту. З Днем Подяки дайте нам знати, як ви святкуєте сьогодні» - пишуть у мережі.

Шанувальники підтримують: «Дякую за натхнення та мотивацію 🙏; Що додати до інстаграм jlo ми сумуємо за тобою 😍; Маска краси JLo; Красиво🌹💗💋; Красуня 😍; правда смілива жінка».

А нещодавно Лопес показала сімейний кадр з Аффлеком, зворушивши виглядом без вдавання, фотошопу і будь-яких хитрощів. А сьогодні стало відомо, що Лопес повністю очистила свій профіль в Інстаграмі, вилучивши всі знімки, відео та навіть фото профілю.

Нагадаємо, "Це суцільний жах": Сумська показала, як готує вечерю без світла та води, і звернулася до українців.

Як повідомляла Politeka, Ноги, як сірники: Кендалл Дженнер у колготках блиснула модельними принадами.

Також Politeka писала, що "Зал не замовкав": Білик показала, як її зустрічали на концертах в Ізраїлі, відео.