Як пише Politeka.net , Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який веде "Холостяк" та "Холостячку". Зірка одружена з красунею Кристиною, яка народила йому вже трьох дітей. При цьому пара не збирається зупинятися і планує щонайменше ще одну дитину, адже мріють про доньку. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Христина вирішила поговорити із фанатами.
"Можемо поговорити", - написала зірка у сторіс.
"Яка ваша думка, обстріли ТЕС, ГЕС довго триватимуть?", - запитав фанат.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Не хочу лякати - це лише мої відчуття з огляду на досвід 9 місяців війни", - почала Христина.
"Думаю, що ще буде неодноразово. Готуємося до гіршого, але сподіваємось і віримо в найкраще - нашу армію!", - підсумувала Решетник.
Нагадаємо, маленький син Решетника, ледве не плачучи, попросив покарати росіян та білорусів
Також Politeka писала, що дружина Решетника вирішила не приховувати, чому їхня родина залишається у Києві
А ще Politeka повідомляла, що дружина Решетника здивувалася власною реакцією на обстріл.