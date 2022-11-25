Кристина Решетник показала, что их средний сын, сидя в темноте, едва не плачет и желает, чтобы президент россии владимир путин просто исчез.

Как сообщает Politeka.net, Кристина и Григорий Решетник воспитывают троих сыновей: старшие Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году, а младший Александр появился на свет в конце ноября 2020 года. Счастливая мама мальчишек часто постит с ними фото и видео. Несколько часов назад она показала в Instagram трогательное обращение среднего сына.

"Я так хочу, чтобы Боженька наказал путина и всех российских воинов, и чтобы еще белорусов наказал. Потому что они плохие, а наши люди нет. Мы учим украинский язык и делаем все, что можем, потому что Украина важнее за россию и Беларусь", - заявил маленький Дмитрий.

Кристина Решетник также показала, что их средний сын, сидя в темноте, едва не плачет и желает, чтобы президент россии владимир путин просто исчез.

"Я хочу, чтобы путина не стало. Потому что он плохой и злой человек. Или пусть приедет в Украину, мы его здесь научим", - добавил сын Кристины и Григория Решетника.

"Взрослые разговоры маленького украинца. Как бы детей не оберегал от всего этого, они все сами знают и чувствуют слушайте до конца", - подписала кадры Кристина Решетник.

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