Жена Григория Решетника, ведущего "Холостяка", Кристина рассказала, что стоит ожидать от россиян в ближайшем будущем.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет "Холостяк" и "Холостячку". Звезда женат на красотке Кристине, которая родила ему уже троих детей. При этом пара не собирается останавливаться и планирует минимум еще одного ребенка, ведь мечтают о дочери. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Кристина решила поговорить с фанатами.

"Можем поговорить", - написала звезда в сторис.

"Какая ваша мысль, обстрелы ТЭС, ГЭС долго будут продолжаться?", - спросил фанат.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Не хочу пугать - это только мои ощущения с оглядкой на опыт 9 месяцев войны", - начала Кристина.

"Думаю, что еще будет неоднократно. Готовимся к худшему, но надеемся и верим в луучшее - нашу армию!", - подытожила Решетник.

Напомним, маленький сын Решетника, едва не плача, попросил наказать россиян и беларусов

Также Politeka писала, что жена Решетника решила не скрывать, почему их семья остается в Киеве

А еще Politeka сообщала, что жена Решетника удивилась собственной реакцией на обстрелы



