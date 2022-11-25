Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет "Холостяк" и "Холостячку". Звезда женат на красотке Кристине, которая родила ему уже троих детей. При этом пара не собирается останавливаться и планирует минимум еще одного ребенка, ведь мечтают о дочери. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Кристина решила поговорить с фанатами.
"Можем поговорить", - написала звезда в сторис.
"Какая ваша мысль, обстрелы ТЭС, ГЭС долго будут продолжаться?", - спросил фанат.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Не хочу пугать - это только мои ощущения с оглядкой на опыт 9 месяцев войны", - начала Кристина.
"Думаю, что еще будет неоднократно. Готовимся к худшему, но надеемся и верим в луучшее - нашу армию!", - подытожила Решетник.
Напомним, маленький сын Решетника, едва не плача, попросил наказать россиян и беларусов
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