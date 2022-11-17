Кристина Решетник с мальчиком прогулялись на площадке возле своего дома и насладились первым снежком.

Как сообщает Politeka.net, 17 ноября в Украине выпал первый снег. Кое-где осадки достигли 10 см. Видео и фото заснеженных городов Украины делились пользователи сети. В этот день жена Григория Решетника решила выйти на прогулку с младшим сыном Сашенькой. Милыми фото Кристина Решетник поделилась на своей странице в Instagram.

Мама с мальчиком прогулялись на площадке возле своего дома и насладились первым снежком, который присыпал еще зеленые газоны и деревья с желтыми листьями. Кристина Решетник не удержалась и сделала снимки младшего сыночка. Малыш обаятельно позировал с листиком клена в руках и собирал снежок возле crfvttr.

Жена Григория Решетника одела мальчика в синий утепленный комбинезон, на руках у него светлые серые рукавички, а на голове шапочка с ушками.

"Если дети радовались сегодня очень сильно, то для меня зима в принципе и не заканчивалась! Она уже длится год. Но именно дети и их счастливые эмоции очень заряжают и придают мне сил. На фото – вечный источник моей энергии – Александр Решетник. Заряжайтесь и вы на здоровье", - подписала милые кадры Кристина Решетник.

Пользователи сети умилились, увидев такие фото и принялись оставлять для Сашеньки комплименты: "Такие сладкие эти щечки", "Какой котик", "Какие умненькие глазки", "Ну какой красавчик", "Мамин сыночек", "Маленький Гриша".

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

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