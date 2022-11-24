Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Григория Решетника активно ведет свой блог. Там, она делиться кадрами со своих рабочих будней, не забывает показывать снимки с мужем и тремя сыновьями, а также впечатляет повседневными образами. Несколько часов назад в своих Instagram-Stories Кристина Решетник решила ответить на вопросы пользователей сети.

В частности, многих ее подписчиков волновал вопрос о том, почему пара все еще остается в Украине, а не уедет в более безопасное место. Некоторые пользователи сети предлагали семье телеведущего перебраться на Западную Украину, если они не хотят оставлять свою страну. Кристина Решетник дала решительный ответ, ведь причина проста.

"Потому что мы работаем в Киеве и дети ходят тут в школу. Но если так будет продолжаться, то придется думать над временным переездом на Западную - ведь с маленькими детьми очень сложно без света, воды и тепла - когда на улице -2. Но, поживем и увидем. Хотя Украину мы покидать не собираемся", - отметила жена телеведущего Григория Решетника.

Кроме того, большое колличество людей интересовало, что она думает о сроках окончания войны, которую развязала россия 24 февраля. Так, женщина призналась, что ей бы хотелось скорейшего окончания, но Кристина видит предпосылки того, что война затянется еще минимум на год.

"Судя по тому, как происходят все процесы, война выгодна многим сторонам, потому война будет длиться еще минимум год. А этого очень бы не хотелось. Вся надежда на ВСУ - только они могут переломить ход войны и все может резко измениться", - добавила Кристина Решетник.

Напомним, что жена Решетника похвасталась зимним образом на все случаи жизни.

Как сообщала Politeka, Решетник из "Холостяка" покорил украинок домашними кадрами с сыновьями.

Также Politeka писала, что Решетник из "Холостяка" показал, как с детьми встречали первый снег, видео.