Як пише Politeka.net, Євген Кошовий - відомий український артист та зірка "Квартал 95". Катя Нікітіна стала справжньою знаменитістю завдяки шоу "Жіночий квартал". Актриса також активно займається спортом, поділяючись своїми успіхами у соціальних мережах. Також зірка навчає українців сідає на шпагат та танцювати біля пілона. Нікітіна не забуває і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Нікітіна опублікувала кадри, де позували Євген Кошовий, Ірина Сопонару та інші зірки "Кварталу". У знаменитостей рухалися голови, що було дуже смішно для українців.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Щось уже придумали... Немає на вас Зеленського!", "Кошовий, коли дізнався, що Зеленський назад у Квартал 95 (не в образу)", "Женя, як собачка з автомобіля", "Женя, їж поменше борошняного ".

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