Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с оккупационными войсками россии. Никитина также увлекается спортом, хвастаясь своими растяжками и танцами у пилона. Звезда не только показывает свои умения, но и учит других украинцев. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась кадрами, где позировала перед зеркалом. Звезда присела, впечатляя фигуркой.

"Выхожу иногда на подмену. В пт жду вас", - написала Катя, приглашая к себе на занятия.

Также Никитина поделилась кадрами, где позировала вместе со своей мамой.

"Вытащила ма, размяться", - написала Никитина на втором сторис.

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