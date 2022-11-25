Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой - известный украинский артист и звезда "Квартал 95". Катя Никитина же стала настоящей знаменитостью благодаря шоу "Женский квартал". Актриса также активно занимается спортом, делясь своими успехами в социальных сетях. Также звезда учит украинцев садится на шпагат и танцевать у пилона. Никитина не забывает и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Никитина опубликовала кадры, где позировали Евгений Кошевой, Ирина Сопонару и другие звезды "Квартала". У знаменитостей шевелились головы, что было очень смешно для украинцев.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Что-то уже придумали... Нет на вас Зеленского!", "Кошевой, когда узнал, что Зеленский обратно в Квартал 95 (не в обиду)", "Женя, как собачка из автомобиля", "Женя, кушай поменьше мучного".

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