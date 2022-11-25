Українці змушені економити електрику для підтримки стабільної роботи енергосистеми, у багатьох також зникла вода в крані, але Надя Дорофєєва не сумує

Як повідомляє Politeka.net, 24 жовтня, центр української столиці поринув у темряву. У Києві, як і в інших містах України, змушені заощаджувати електрику для підтримки стабільної роботи енергосистеми після обстрілу з боку росії. У багатьох також зникла вода у крані. Українська співачка Надія Дорофєєва в Інстаграмах показала, як виглядає, не помивши кілька днів голову.

Зокрема, Надія Дорофєєва постала перед шанувальниками у гарній елегантній сукні білого кольору. Велике декольте, копиця розкішних локонів, макіяж з акцентом на очі, підведені акуратними широкими стрілками, зробили ляльковий образ Наді особливо привабливим. Також вона показала, що настрій українців нічим не зіпсувати, бо щасливо посміхається на фото.

"Муд українців, коли 2 дні не милися 56 годин без світла Інтернет не ловить", - написала у підписі Надя Дорофєєва .



У коментарях користувачі мережі почали жартувати на цю тему та пропонувати свій варіант настрою українців після вимкнення світла: "Якщо так виглядають усі жінки, коли вони не приймають душ, було б круто", "Що мені подобається в українцях, що ви завжди знайдете позитив і завжди залишитеся разом один для одного", "Головне, що без русні", "З ароматом вологих серветок, "Твоє око ще має смикатися".

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