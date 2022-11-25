Как сообщает Politeka.net, 24 октября, центр украинской столицы погрузился в темноту. В Киеве, как и в других городах Украины, вынуждены экономить электричество для поддержки стабильной работы энергосистемы после обстрелов со стороны россии. У многих также пропала вода в кране. Украинская певица Надежда Дорофеева в Инстаграм показала, как выглядит, не помыв несколько дней голову.
В частности, Надежда Дорофеева предстала перед поклонниками в красивом элегантном платье белого цвета. Внушительное декольте, копна роскошных локонов, макияж с акцентом на глаза, подведенные аккуратными широкими стрелками сделали кукольный образ Нади особенно притягательным. Также она показала, что настроение украинцев ничем не испортить, потому счастливо улыбается на фото.
"Муд украинцев, когда 2 дня не мылись 56 часов без света Интернет не ловит", - написала в подписи Надя Дорофеева.
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В комментариях пользователи сети начали шутить на эту тему и предлагать свой вариант настроения украинцев после выключений света: "Если так выглядят все женщины, когда они не принимают душ, было бы круто", "Что мне нравится в украинцах, что вы всегда найдете позитив и всегда останетесь вместе друг для друга", "Главное, что без русни", "С ароматом влажных салфеток , "Твой глаз еще должен дергаться".
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