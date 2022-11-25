Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Злата Огневич стала для шанувальників іконою стилю вже давно. Вона однаково гарна в трендових об'ємних аутфітах та спокусливих сценічних вбраннях, а її фігура – ​​предмет заздрості. У своєму блозі артистка нічого не таїть і багатьом ділиться. Цього разу на своїй сторінці в Instagram вона розповіла про неприємності, які з нею трапилися.

Зокрема Злата Огневич поскаржилася, що десь втратила свою кредитну картку перед тим, як їхати за кордон. Вона помітила, що картка зникла перед тим, як вирушати на поїзд. На думку виконавиці, її переслідують невдачі, адже за день до цього Злата втратила мобільний телефон, але, на щастя, його швидко знайшла.

"У мене другий день пригод. Я їду на вокзал, до подруги в гості, до Європи. Перед виїздом я втратила кредитну картку. Це могла зробити тільки я! Сподіваюся, що мій банк має своє представництво в країні, в яку я виїжджаю, і я зможу замовити нову картку. Добре, що вчора, коли втратила мобільний телефон, мені його повернули", - сказала Злата Огневич.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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