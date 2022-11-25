Как сообщает Politeka.net, популярная певица Злата Огневич стала для поклонников иконой стиля уже давно. Она одинаково хороша в трендовых объемных аутфитах и соблазнительных сценических нарядах, а ее фигура – предмет зависти. В своем блоге артистка ничего не таит и многим делится. В этот раз на своей странице в Instagram, она рассказала о неприятностях, которые с ней приключились.

В частности, Злата Огневич пожаловалась, что где-то потеряла свою кредитную карту перед тем, как ехать за границу. Она заметила, что карточка исчезла как раз перед тем, как отправляться на поезд. По мнению исполнительницы, ее преследуют неудачи, ведь за день до этого Злата потеряла мобильный телефон, но, к счастью, быстро его нашла.

"У меня второй день приключений. Я еду на вокзал, к подруге в гости, в Европу. Перед выездом я потеряла кредитную карту. Это могла сделать только я! Надеюсь, что мой банк имеет свое представительство в стране, в которую я уезжаю, и я смогу заказать новую карточку. Хорошо, что вчера, когда потеряла мобильный телефон, мне его вернули", — поделилась Злата Огневич.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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