Як повідомляє Politeka.net, відомий шеф-кухар та беззмінний суддя кулінарного телепроекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво перебуває в Україні та займається волонтерством. Він також, як і багато українців, залишається без світла. Але при цьому не сумує та ділиться особистим.

Зокрема, Ектор Хіменес-Браво показав свій сніданок та розповів цікавий факт про себе. На тарілці у нього лежали гречка, котлета з індички та корисний салат – не дивлячись на обставини кулінар не збирається упускати руки.

Кулінар також розповів цікавий факт про себе, пов'язаний із гречкою, яку тепер він частенько їсть. Виявляється тепер він не уявляє свого життя без України та гречки, яку раніше не їв.

"Раніше я так сильно не любив гречку. Для мене це був дуже дивний продукт і дуже дивний смак. Але зараз як я не можу жити без України, так я не можу жити без гречки", - зробив зізнання Ектор Хіменес-Браво.

Суддя "Майстер Шеф" також упевнений, що на Україну чекає прекрасне майбутнє, але бояться під час повітряних тривог — це цілком нормально, кулінару теж страшно. Але треба не боятися, а щось робити: допомагати, волонтерити, плести сітки, робити окопні свічки чи донатити на ЗСУ.

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