Український музикант, лідер гурту "Антитела" та парамедик Тарас Тополя, який з початку війни служить у Збройних силах України, часто ділиться з шанувальниками у Instagram новинами про своє життя. Так, цього разу артист, який час від часу повертається до творчої діяльності, розповів про фінське шоу, яке присвятили Україні та в якому він брав участь.

Також Тарас показав кадри зі зйомок цього проекту під назвою "Пісня мого життя". За словами артиста, прем'єра шоу відбудеться неділя, 27 листопада, а подивитися її українці зможуть на телеканалі "ТЕТ".

"Фінські телевізійники чітко показали, що незалежно від того, з якої ти сфери, - телевізійної, військової, медичної, ІТ, креативної - всюди можна стани на сторону добра й проявити підтримку. Наші закордонні колеги так і зробили, присвятивши своє шоу українцям. Цей випуск подивляться в багатьох країнах Європи. Це шоу матиме особливий характер, пов’язаний з боротьбою, в якій ми всі перебуваємо. По-друге, ви почуєте цікаві пісні, історії та побачите надзвичайно світлий фінал цього шоу. Це були ті декілька годин, коли всі намагалися створити атмосферу тепла, любові, попри важкий контекст війни. На мить вдалося перенестися у те мирне життя, за яким ми всі так скучили - за зйомками та світлом софітів. Українці були й глядачами у студії. Тож запрошую вас до перегляду цієї неділі!", – розповів Тополя у підписі до поста.

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