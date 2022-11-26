Шеф кухар Володимир Ярославський, суддя "Майстер Шеф", показав, як тепер йому доводиться доглядати себе прямо перед Ольгою Мартиновською.

Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка судить "Майстер Шеф", як і її колега Володимир Ярославський. Зірки, як і інші знаменитості, підтримують Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після 24 лютого шеф-кухарі почали влаштовувати благодійні вечері, аби зібрати гроші на допомогу Україні. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Ольга показала, як Володимир упорядковується прямо на роботі.

"Тепер ми любимо "Майстер Шеф" ще більше. На роботі є все - вода, туалет працює, світло, інтернет", - підписала кадри Мартиновська.

На кадрах можна побачити Ярославського, який голить волосся на голові.

Після цього Володимир чистив зуби у гримерці, доки Ольга спостерігала.

"Ми з метою економії найбільше з'їхалися в одну гримерку", - продовжила Мартиновська.

Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" зізналася Ярославському

А ще Politeka повідомляла, що Ярославський із "Майстер Шеф" поділився рецептом, як смачно приготувати рибу.

Також Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" показав, як зустрічає ранок із Мартинівською.



