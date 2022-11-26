Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая судит "Мастер Шеф", как и ее коллега Владимир Ярославский. Звезды, как и другие знаменитости, поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после 24 февраля шеф повары начали устраивать благотворительные ужины, чтобы собрать деньги в помощь Украине. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Ольга показала, как Владимир приводит себя в порядок прямо на работе.
"Теперь мы любим "Мастер Шеф" еще больше. На работе есть все - вода, туалет работает, свет, интернет", - подписала кадры Мартыновская..
На кадрах можно увидеть Ярославского, который бреет волосы на голове.
После этого Владимир чистил зубы в гримерке, пока Ольга наблюдала.
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"Мы в целях экономии всего съехались в одну гримерку", - продолжила Мартыновская.
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" призналась Ярославскому
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