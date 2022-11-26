Як пише Politeka.net , Юрій Ткач - відомий український гуморист та зірка "Квартал 95". Знаменитість одружений із танцівницею Вікторією, яка йому народила дочку Лізу. Дівчинка вже ходить до другого класу, а також тішить своїми талантами батьків. Не забуває Вікторія і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю чоловіка, а й дочки.
А цього разу Ліза заспівала пісню, розваживши українців.
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Ліза каже
«Мам, знімай мене,
потрібно людей розвеселити!
Ми ж і не таке вже переживали,
значить, і це переживемо", - написала Вікторія.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Я вас обожнюю", "Навіть діти знають, що з цими чмонами зроблять наші ЗСУ", "Яка ж вона класна!", "Ох, то цікаве закінчення", "І точно, стає краще на душі дивлячись на вас!", "Незрівнянна дитина, молодець".
Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" зворушила романтичним посланням чоловікові.
Також Politeka повідомляла, що дружина Ткача з "Квартал 95" зізналася, як навчається дочці в елітній школі.
А ще Politeka писала, що дочка зірки "Квартал 95" Ткача вразила акробатичними здібностями