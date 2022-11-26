Як пише Politeka.net , Юрій Ткач - відомий український гуморист та зірка "Квартал 95". Знаменитість одружений із танцівницею Вікторією, яка йому народила дочку Лізу. Дівчинка вже ходить до другого класу, а також тішить своїми талантами батьків. Не забуває Вікторія і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю чоловіка, а й дочки.

А цього разу Ліза заспівала пісню, розваживши українців.

"Віра у ЗСУ виглядає саме так!!!

Вчора їдемо в машині,

Ліза каже

«Мам, знімай мене,

потрібно людей розвеселити!

Ми ж і не таке вже переживали,

значить, і це переживемо", - написала Вікторія.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Я вас обожнюю", "Навіть діти знають, що з цими чмонами зроблять наші ЗСУ", "Яка ж вона класна!", "Ох, то цікаве закінчення", "І точно, стає краще на душі дивлячись на вас!", "Незрівнянна дитина, молодець".

Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" зворушила романтичним посланням чоловікові.

Також Politeka повідомляла, що дружина Ткача з "Квартал 95" зізналася, як навчається дочці в елітній школі.

А ще Politeka писала, що дочка зірки "Квартал 95" Ткача вразила акробатичними здібностями



