Як пише Politeka.net, Андрій Задворний – відомий український бізнесмен, який пішов на шоу "Холостячка" із Златою Огневич. Підприємцю вдалося перемогти на проекті, але він одразу після зйомок покинув співачку. Натомість Андрій тепер став досить успішним блогером в Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Задворний поділився відео, де підтримав українців та розповів про проблеми у російській армії.

"Про блекаут і розвал російської армії", - написав Задворний.

Фанати поставили тисячу лайків та написали коментарі:

"Інше привіт. Плюс всі думки! Якщо є якісь овочерізи - не звертай увагу на їхню «вузькість». Обійняли!" батьків?", "ми українці амбітний народ, який ніколи не здається, це вже доведено".

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Задворний показав, як виглядав 9 років тому.

Також Politeka повідомляла, що переможець "Холостячки" Задворний чесно зізнався, яку частину росія займає у його житті.

А ще Politeka писала, що переможець "Холостячки" Задворний показав, яке привітання передав окупантам



