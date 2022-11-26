Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен, который пошел на шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Предпринимателю удалось победить на проекте, но он сразу после съемок бросил певицу. Зато Андрей теперь стал довольно успешным блогером в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Задворный поделился видео, где поддержал украинцев и рассказал о проблемах в российской армии.

"О блекауте и развале русской армии", - написал Задворный.

Фанаты поставили тысячу лайков и написали комментарии:

"Другое привет. Плюс все мысли! Если есть какие-то овощерезы – не обращай внимание на их «узкость». Обняли!", "Мы Победим русских демонов кафиров, благодарим Бога, благодарим наших защитников", "Сынок, когда ты был у родителей?", "мы украинцы амбициозный народ, который никогда не кажется, это уже доказано".

Напомним, победитель "Холостячки" Задворный показал, как выглядел 9 лет назад

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