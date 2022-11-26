Як пише Politeka.net , Ольга Куриленко – відома західна актриса з України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Куриленко попросила допомогти українським дітям-сиротам.

"У це Різдво, будь ласка, допоможіть згуртувати сім'ї в Україні, що роздирається війною, а також у сусідніх Молдові та Румунії – під час війни, взимку і після неї", - написала в новому посту Ольга.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"3 разове харчування в дитбудинку ніколи не замінить сім'ю, хоч і з одноразовим", "Краще без світла ... ми це переживемо, але ніколи в російській колонії, росіяни геть з моєї Країни", "Я молюся за всіх жертв війни в Україні. Боже, будь ласка, допоможи дітям і всім тим людям там, чи можеш ти направити їх і захистити їх, я молюся, щоб деякі з нас могли допомогти їм, давши їжу, паливо, тому що їм потрібно евакуюватися, щоб бути в безпеці. ".

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