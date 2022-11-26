Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко - известная западная актриса из Украины. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Куриленко попросила помочь украинским детям-сиротам.
"В это Рождество, пожалуйста, помогите сплотить семьи в раздираемой войной Украине, а также в соседних Молдове и Румынии – во время войны, зимой и после нее", - написала в новом посте Ольга.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Такая рокировка говорит о многом": ситуация под Бахмутом начала меняться
"Долгожданная встреча": Ирина Билык неожиданно воссоединилась с бывшим мужем Коляденко, фото
Жена продюсера "Квартал 95" пожаловалась на жизнь в многоэтажке в Киеве без света: "Сейчас у меня одно желание!"
"Остались недоумки": Филатов не сдержал эмоций, отвечая на советы днепрян
"3 разовое питание в детдоме никогда не заменит семью , хоть и с одноразовым", "Лучше без света..мы это переживем,но никогда в российской колонии, россияне прочь из моей Страны", "Я молюсь за всех жертв войны в Украине.. Боже, пожалуйста, помоги детям и всем тем людям там, можешь ли ты направить их и защитить их, я молюсь, чтобы некоторые из нас могли помочь им, дав еду, топливо, потому что им нужно эвакуироваться чтобы быть в безопасности...".
Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко впечатлила видом в стильном наряде с вырезом
Также Politeka сообщала, что украинская девушка Бонда Куриленко в прозрачном платье заворожила каждым изгибом
А еще Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко в кожаном мини пленила изгибами