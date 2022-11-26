Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко - известная западная актриса из Украины. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Куриленко попросила помочь украинским детям-сиротам.

"В это Рождество, пожалуйста, помогите сплотить семьи в раздираемой войной Украине, а также в соседних Молдове и Румынии – во время войны, зимой и после нее", - написала в новом посте Ольга.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"3 разовое питание в детдоме никогда не заменит семью , хоть и с одноразовым", "Лучше без света..мы это переживем,но никогда в российской колонии, россияне прочь из моей Страны", "Я молюсь за всех жертв войны в Украине.. Боже, пожалуйста, помоги детям и всем тем людям там, можешь ли ты направить их и защитить их, я молюсь, чтобы некоторые из нас могли помочь им, дав еду, топливо, потому что им нужно эвакуироваться чтобы быть в безопасности...".

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