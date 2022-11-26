Як пише Politeka.net , Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який веде "Холостячку" та "Холостяка". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Решетник поділився фото із Даніелем Салемом, який пішов воювати на фронт.
"Ми з Даніелем Салемом передаємо привіт усім ворогам. Друг, ти дуже крутий. "Як ти?" з Григорієм Решетником повертається", - написав зірка.
Фанати поставили понад 7 тисяч лайків та написали коментарі:
"А ти знаєшся на приниженнях", "Люблю таку конфігурацію пальців", "Слава України, Слава нації, .... російської федерації. Віримо у ЗСУ", "Чоловіки 21 століття, ще б мови показали", "Який же Даніель крутий!", "У нас що ні воїн, то Аполлон", "схоже на челендж, підтримаємо", "Слава Україні Слава ВСУ Дякую за захист", "Гриша, круті кеди. Поділіться, де можна такі придбати?)".
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