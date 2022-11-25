Кристина Решетник уточнила, что она очень счастлива, потому что ее родные и близкие с ней рядом.

Как сообщает Politeka.net, сегодня, 25 ноября, свой день рождения отмечает жена известного украинского телеведущего Григория Решетника. Ей исполнилось 33 года. На своей странице в Инстаграм Кристина Решетник рассказала, как ее поздравили трое сыновей и любимый муж. А также опубликовала чарующие фото.

"Сегодня проснулась оттого, что все четверо моих мужчин меня крепко обняли и сказали: "Мамочка, Милая, мы тебя так любим! Так классно, что ты у нас есть!"", - рассказала Кристина Решетник.

Женщина уточнила, что она очень счастлива, потому что ее родные и близкие с ней рядом. По ее словам, у нее просто невероятная семья, родители, друзья, родные для нее люди и цели, к которым иду. Она также поделилась о самом своем главном желании.

"Но я запомню эту свою дату навсегда, потому что в моей родной стране война. Поэтому желание у меня одно единое – поскорее мир, поскорее победа", - добавила Кристина Решетник.

В комментариях пользователи сети поздравили жену телеведущего Григория Решетника и пожелали ей самого лучшего. Также ей написали несколько комплиментов, отмечая насколько она очаровательна и красивая.

Напомним, что жена Решетника решила не скрывать, почему их семья остается в Киеве.

Как сообщала Politeka, жена Решетника удивилась собственной реакцией на обстрелы.

Также Politeka писала, что Решетник честно признался, как ему удалось стать ведущим.