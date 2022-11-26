Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник показался с Даниэлем Салемом, который ушел на фронт воевать.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет "Холостячку" и "Холостяка". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Решетник поделился фото с Даниэлем Салемом, который ушел воевать на фронт.

"Мы с Даниэлем Салемом передаем привет всем врагам. Друг, ты крутой очень. "Как ты?" с Григорием Решетником возвращается", - написал звезда.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"А ты знаешь толк в унижениях", "Обожаю такую конфигурацию пальцев", "Слава Украины, Слава нации, .... российской федерации. Верим в ВСУ", "Мужчины 21 века, еще бы языки показали", "Какой же Даниэль крутой!", "У нас что ни воин, то Аполлон", "похоже на челлендж, поддержим", "Слава Украине Слава ВСУ Спасибо за защиту", "Гриша, крутые кеды. Поделитесь, где можно такие приобрести?)".

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