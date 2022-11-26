Як пише Politeka.net, Камалія - відома українська артистка, яку називають найбагатшою співачкою України, оскільки вона одружена з пакистанським мільярдером. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка похвалилася стильним чином у національному вбранні.
"Фарбовий етнічний пуштунський одяг в українських кольорах на тлі українських кольорів", - написала зірка.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Я був на вашому концерті минулої ночі в Packages Mall, це було приголомшливо, і мені дуже сподобалося", "Схоже на Україну. Дякуємо, що ви з Україною та українцями", "Коли такі сильні сім'ї разом зі своєю країною відверто відстоюють позицію перемоги, тоді маємо 101% шансу на перемогу. Адже українки та українці особлива нація", "Гарно. Дякую за все, що ви робите для України", "У всіх вбраннях ти душка гарна!!!".
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