Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская артистка, которую называют самой богатой певицей Украины, так как она замужем за пакистанском миллиардером. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда похвасталась стильным образом в национальном костюме.
"Красочная этническая пуштунская одежда в украинских цветах на фоне украинских цветов", - написала звезда.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Я был на вашем концерте прошлой ночью в Packages Mall, это было потрясающе, и мне очень понравилось", "Похоже на Украину.Спасибо что вы с Украиной и украинцами", "Когда такие сильные семьи вместе со своей страной откровенно отстаивают позицию победы, тогда имеем 101% шанса на победу. Ведь украинки и украинцы особая нация", "Красиво. Спасибо за все, что вы делаете для Украины", "Во всех нарядах ты душка хороша!!!".
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