Як пише Politeka.net , Софія Ротару – легендарна українська артистка, яка стала нещодавно Національною легендою України. Зірка має племінницю Соня Хлябич, яка пішла стопами легендарної артистки, ставши співачкою і взявши псевдонім - Соня Кей. А нещодавно зірка заявила, що припиняє свій проект Соня Кей. За час кар'єри Хлябич випустила пару міні-альбомів і була номінована на премію "Прорив року" у 2018 році. Не забуває Соня і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Соня вирішила показати смакоту, яку отримала від мами – Лідії Ротару, сестри Софії Ротару.
"Мамині котлетки", - написала зірка, показуючи хліб із котлетою.
А до того Соня показала, який гість до них зайшов до хати.
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"До нас у будинок зайшов цей кіт. PS У нас немає кота", - написала Хлябич у своєму блозі, показуючи смугастого красеня.
Нагадаємо, племінниця Ротару в екстра-міні полонила кожним вигином.
Також Politeka повідомляла, що племінниця Ротару у міні-купальнику зачарувала краєвидами на райському пляжі .
А ще Politeka писала, що племінниця Ротару показала, як виглядала у дитинстві: зворушливе фото із батьком