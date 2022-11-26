Як пише Politeka.net , Софія Ротару – легендарна українська артистка, яка стала нещодавно Національною легендою України. Зірка має племінницю Соня Хлябич, яка пішла стопами легендарної артистки, ставши співачкою і взявши псевдонім - Соня Кей. А нещодавно зірка заявила, що припиняє свій проект Соня Кей. За час кар'єри Хлябич випустила пару міні-альбомів і була номінована на премію "Прорив року" у 2018 році. Не забуває Соня і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Соня вирішила показати смакоту, яку отримала від мами – Лідії Ротару, сестри Софії Ротару.

"Мамині котлетки", - написала зірка, показуючи хліб із котлетою.

А до того Соня показала, який гість до них зайшов до хати.

"До нас у будинок зайшов цей кіт. PS У нас немає кота", - написала Хлябич у своєму блозі, показуючи смугастого красеня.

Нагадаємо, племінниця Ротару в екстра-міні полонила кожним вигином.

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