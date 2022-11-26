Как пишет Politeka.net, София Ротару - легендарная украинская артистка, которая стала недавно Национальной легендой Украины. У звезды есть племянница Соня Хлябич, которая пошла по стопам легендарной артистки, став певицей и взяв псевдоним - Соня Кей. А недавно звезда заявила, что прекращает свой проект Соня Кей. Стоит отметить, что за время карьеры Хлябич выпустила пару мини-альбомов и была номинирована на премию "Прорыв года" в 2018 году. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Соня решила показать вкусняшку, которую получила от мамы - Лидии Ротару, сестры Софии Ротару.
"Мамины котлетки", - написала звезда, показывая хлеб с котлетой.
А до этого Соня показала, какой гость к ним зашел в дом.
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"К нам в дом зашел этот кот. P.S. У нас нет кота", - написала Хлябич в своем блоге, показывая полосатого красавца.
Напомним, племянница Ротару в экстра-мини пленила каждым изгибом
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