Как пишет Politeka.net, София Ротару - легендарная украинская артистка, которая стала недавно Национальной легендой Украины. У звезды есть племянница Соня Хлябич, которая пошла по стопам легендарной артистки, став певицей и взяв псевдоним - Соня Кей. А недавно звезда заявила, что прекращает свой проект Соня Кей. Стоит отметить, что за время карьеры Хлябич выпустила пару мини-альбомов и была номинирована на премию "Прорыв года" в 2018 году. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Соня решила показать вкусняшку, которую получила от мамы - Лидии Ротару, сестры Софии Ротару.

"Мамины котлетки", - написала звезда, показывая хлеб с котлетой.

А до этого Соня показала, какой гость к ним зашел в дом.

"К нам в дом зашел этот кот. P.S. У нас нет кота", - написала Хлябич в своем блоге, показывая полосатого красавца.

Напомним, племянница Ротару в экстра-мини пленила каждым изгибом

Также Politeka сообщала, что племянница Ротару в мини-купальнике заворожила видами на райском пляже

А еще Politeka писала, что племянница Ротару показала, как выглядела в детстве: трогательное фото с отцом



