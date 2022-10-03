Как пишет Politeka.net, София Ротару - популярная украинская певица, которая стала национальной легендой Украины. У артистки есть племянница - Соня Хлябич, которая пошла по ее стопам и стала певицей, выпустив два мини-альбома. А недавно племянница заявила, что официально завершает проект Соня Кей (под таким сценическим именем выступала племянница Ротару). Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится самым интересным.
А в этот раз звезда решила спомнить фотосессию, которую делала 5 лет назад.
"Как давно это было. Воспоминания. 3 октября 2017 года", - написала Соня, показывая стильный образ в черном мини.
"Спасибо невероятным людям", - написала Соня под постом, о котором вспоминала.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Очень красиво", "Самое лучшее твоё фото", "Огонь".
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