Як пише Politeka.net , Даша Хлистун - відома українська модель, яка вийшла заміж за "Холостяка" Макса Михайлюка. Зірка нещодавно народила первістка - дочку Аріану. Сам же Михайлюк вирушив на фронт в Україну, де слугує у десантно-штурмових військах. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила зізнатися, як її засікли з вагітності.

"Це, до речі, була моя остання зйомка перед декретом. Я пам'ятаю, як вона мені важко далася. робили ми її далеко від Києва. Поки доїхала, я вже втомилася. Нудота, постійно хочеться щось жувати, сукні занадто маленькі в талії. Все тисне, бісить. на мене це взагалі було не схоже. Тоді головний стиліст цієї зйомки, так на мене з посмішкою дивилася і тільки чекала, коли я вже зізнаюся", - написала Даша і показала, де вона була на перших місяцях вагітності та з коротким волоссям.

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