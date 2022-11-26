Как пишет Politeka.net, Даша Хлыстун - известная украинская модель, которая вышла замуж за "Холостяка" Макса Михайлюка. Звезда недавно родила первенца - дочь Ариану. Сам же Михайлюк отправился на фронт в Украину, где служит в десантно-штурмовых войсках. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила признаться, как ее засекли с беременности.

"Это, кстати, была моя последняя съемка перед декретом. Я помню, как она мне тяжело далась. делали мы ее далеко от Киева. Пока доехала, я уже устала. Тошнота, постоянно хочется что-то жевать, платья слишком маленькие в талии. Все давит, бесит. на меня это вообще было не похоже. Тогда главный стилист этой съемки, так на меня с улыбкой смотрела и только ждала, когда я уже признаюсь", - написала Даша и показала, где она была на первых месяцах беременности и с короткими волосами.

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