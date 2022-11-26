Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко (Потап) – відомий український співак та продюсер. Зірка ще до 24 лютого виїхав із України і дуже довгий час не хотів повертатися. А коли знайшов у собі сили приїхати до України, то заявив, що був весь цей час у теробороні. Не забуває Потап і про ТікТок, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася відео, попросивши голосувати за його команду на "Голос країни".

На кадрах Олексій стояв у метро, ​​а також на задньому фоні можна побачити артистів-початківців, які беруть участь у "Голосі країни".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Так в Іспанії вже й сидів би мовчки, гроші скінчилися?", "ЧМ 2022 сьогодні, так що сварки", "Та зараз прямий до Голосу", "Тероборона Метрополітену", "А може не треба було бігти до Іспанії і сидіти там до цього моменту?", "Поверніть найкращий перехід на Майдані", "Можна мені Потапа, тільки до Харківського метрополітену".

Нагадаємо, Потап показав українцям кадри, які найбільше зачепили його після атаки по Києву.

А ще Politeka повідомляла, що співак, котрий довів Потапа до сліз, показав українцям майбутніх зірок сцени

Також Politeka писала, що Потап після фіналу "Голос країни" похвалився їх із Каменським вчинком.



