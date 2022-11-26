Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) - известный украинский певец и продюсер. Звезда еще до 24 февраля уехал из Украины и очень долгое время не хотел возвращаться. А когда нашел в себе силы приехать в Украину, то заявил, что состоял все это время в теробороне. Не забывает Потап и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда поделился видео, попросив голосовать за его команду на "Голос країни".
На кадрах Алексей стоял в метро, а также на заднем фоне можно увидеть начинающих артистов, которые участвуют в "Голосі країни".
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Суд наказал юношу, который выругался на священника УПЦ МП: «Украинский флаг не должен здесь находиться»
Леся Никитюк впечатлила украинцев новым хитом: "Кайфую от этого голоса"
"Такая рокировка говорит о многом": ситуация под Бахмутом начала меняться
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Так в Испании уже и сидел бы молча, деньги кончились?", "ЧМ 2022 сегодня, так что ссори", "Да сейчас прям до Голоса", "Тероборона Метрополитена", "А может не нужно было бежать в Испанию и сидеть там до этого момента?", "Верните лучший переход на Майдане", "Можно мне Потапа, только в Харьковский метрополитен".
Напомним, Потап показал украинцам кадры, которые больше всего зацепили его после атаки по Киеву
А еще Politeka сообщала, что певец, который довел Потапа до слез, показал украинцам будущих звезд сцены
Также Politeka писала, что Потап после финала "Голос країни" похвастался их с Каменских поступком