Кума соліста Дзідзьо Михайла Хоми Оля Цибульська показала, як виглядала 15 років тому, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка, яка прославилася завдяки "Фабриці зірок", і є кумою соліста Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила поговорити із фанатами.

"Запитуй, що хвилює", - написала Оля.

"Що вас навчило участь у Фабриці зірок", - спитав фанат.

"Що з блондом я рагуль. Що можу все. Що від кожної історії у житті потрібно брати максимум", - написала Оля у своєму блозі.

Також зірка додала фото, де була білявкою, коли брала участь у Фабриці зірок, яка проходила 15 років тому – у 2007 році.

"Чому чоловіки не вміють зізнаватись у почуттях?", - запитав другий фанат.

"Бо всі виявляють кохання по-своєму. І не обов'язково словесними конструкціями з 5 поверхів це почуття", - написала зірка у відповіді.

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