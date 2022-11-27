Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка, яка прославилася завдяки "Фабриці зірок", і є кумою соліста Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила поговорити із фанатами.
"Запитуй, що хвилює", - написала Оля.
"Що вас навчило участь у Фабриці зірок", - спитав фанат.
"Що з блондом я рагуль. Що можу все. Що від кожної історії у житті потрібно брати максимум", - написала Оля у своєму блозі.
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Також зірка додала фото, де була білявкою, коли брала участь у Фабриці зірок, яка проходила 15 років тому – у 2007 році.
"Чому чоловіки не вміють зізнаватись у почуттях?", - запитав другий фанат.
"Бо всі виявляють кохання по-своєму. І не обов'язково словесними конструкціями з 5 поверхів це почуття", - написала зірка у відповіді.
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А ще Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська підбадьорила українців "новорічною" пісенькою.
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