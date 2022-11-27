Кума солиста Дзидзьо Михаила Хомы Оля Цибульская показала, как выглядела 15 лет назад, поделившись фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая прославилась благодаря "Фабрике звезд", и является кумой солиста Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила поговорить с фанатами.

"Спрашивай, что волнует", - написала Оля.

"Что вас научило участие в Фабрике звезд", - спросил фанат.

"Что с блондом я рагуль. Что могу все. Что от каждой истории в жизни нужно брать максимум", - написала Оля в своем блоге.

Также звезда добавила фото, где была блондинкой, когда участвовала в Фабрике звезд, которая проходила 15 лет назад - в 2007 году.

"Почему мужчины не умеют признаваться в чувствах?", - спросил второй фанат.

"Ибо все проявляют любовь по-своему. И не обязательно словесными конструкциями с 5 этажей это чувство", - написала звезда в ответе.

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