Актриса Катя Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала, як отримати кайф, поділившись з українцями у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Зірка також активно займається спортом, а також допомагає навчитися шпагату всім бажаючим. Також Нікітіна почала танцювати у пілона, вражаючи своїми здібностями. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Катя показала, що означає справжній кайф. Зірка лежала, вийшовши у сторіс.

"Гуд морнінг. Як же кайфово помитися в теплій воді, помити голову за 4 дні і зарядити телефон із розетки. Правду кажуть, цінуєш, коли втрачаєш", - написала зірка у сторіс.

А до того Нікітіна показала, як проводить час вечорами у Києві. Як можна помітити, зірка вирушила до бару, де дивилася матч Чемпіонату світу. Відомо, що Катя небайдужа до футболу та навіть грає зараз благодійні матчі.

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