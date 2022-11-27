Актриса Катя Никитина, звезда "Женского квартала", показала, как получить кайф, поделившись с украинцами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Звезда также занимается активно спортом, а также помогает научится шпагату всем желающим. Также Никитина начала танцевать у пилона, поражая своими способностями. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Катя показала, что значит настоящий кайф. Звезда лежала, выйдя в сторис.

"Гуд морнинг. Как же кайфово помыться в теплой воде, помыть голову за 4 дня и зарядить телефон с розетки. Правду говорят, ценишь, когда теряешь", - написала звезда в сторис.

А до этого Никитина показала, как проводит время вечерами в Киеве. Как можно заметить, звезда отправилась в бар, где смотрела матч Чемпионата мира. Известно, что Катя неравнодушна к футболу и даже играет сейчас благотворительные матчи.

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