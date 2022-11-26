Молода дружина Віктора Павлика молодша за нього практично на 30 років, проте це не заважає парі показувати, наскільки вони щасливі у шлюбі. Також пара любить ділитися сімейними кадрами в Інстаграм та розповідає про свого маленького сина Мішу.
Наразі Катерина та Віктор переживають складний період, як і інші українці. У багатьох немає будинку світла, тепла та зв'язку. Також без води можливість стежити за маленькою дитиною стала досить обмеженою.
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«У нас все без змін, світла більше не давали, води нема. Зв'язок дуже поганий, але дякую, хоч такий є. У нас розряджено майже все. Телефони, планшети, павербанки.
Сіли у машину і просто їдемо. У такий спосіб заряджаємо телефони. Зліва та права великі будинки, але як ви все бачите – довкола темно. Звісно, важко, але шукаємо лише позитивні моменти!».
День тому Катерина показала, як їхній ранок почався з відключення електроенергії, тому вони з сім'єю вирішили проїхатися, на той момент вони без світла були вже сім годин.
«Просто сіли та поїхали кататися. Зловили інтернет уже у Борисполі. А ось пішла друга доба, як ми без світла. Трохи проривається зв'язок, може ця сторінка завантажиться. Дали світло на 50 хвилин і знову нема. В душ сходити не встигла. Тільки Мишу купувати» – розповіла Катерина.
Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.
Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.
Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.