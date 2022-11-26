Молода дружина Віктора Павлика молодша за нього практично на 30 років, проте це не заважає парі показувати, наскільки вони щасливі у шлюбі. Також пара любить ділитися сімейними кадрами в Інстаграм та розповідає про свого маленького сина Мішу.

Наразі Катерина та Віктор переживають складний період, як і інші українці. У багатьох немає будинку світла, тепла та зв'язку. Також без води можливість стежити за маленькою дитиною стала досить обмеженою.

«У нас все без змін, світла більше не давали, води нема. Зв'язок дуже поганий, але дякую, хоч такий є. У нас розряджено майже все. Телефони, планшети, павербанки.

Сіли у машину і просто їдемо. У такий спосіб заряджаємо телефони. Зліва та права великі будинки, але як ви все бачите – довкола темно. Звісно, ​​важко, але шукаємо лише позитивні моменти!».

День тому Катерина показала, як їхній ранок почався з відключення електроенергії, тому вони з сім'єю вирішили проїхатися, на той момент вони без світла були вже сім годин.

«Просто сіли та поїхали кататися. Зловили інтернет уже у Борисполі. А ось пішла друга доба, як ми без світла. Трохи проривається зв'язок, може ця сторінка завантажиться. Дали світло на 50 хвилин і знову нема. В душ сходити не встигла. Тільки Мишу купувати» – розповіла Катерина.

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.