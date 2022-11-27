Співачка Ганна Трінчер розповіла, яке лихо в неї сталося, поділившись із фанатами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка уславилася завдяки серіалу школа, де зіграла роль старшокласниці Нати. Тепер зірка не дуже любить, коли її називають так. А нещодавно Ганна вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. І пара вже встигла завести кошеня. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Ганна вийшла у сторіс, вирішивши розповісти, що в неї сталося. Як виявилося, кошеня зараз хворіє.

"Я перестала дивитись відео з котиками... Мене дуже тригерит", - написала зірка.

"Як мені зараз важко дивитися відео з іншими котиками. Бо я знаю, що моєму маленькому погано. Кожен день ти просто чекаєш на дзвінок від ветеринара і хочеш почути щось добре. для мене", - сказала зірка.

"У нього імунодефіцит. Це не лікується", - написала Трінчер.

Нагадаємо, Трінчер через два місяці після весілля розкрила секрет щасливих стосунків

А ще Politeka повідомляла, що Трінчер розповіла про ще одне весілля з Волошиним

Також Politeka писала, що українці розкритикували Ганну Трінчер через бардак у будинку



