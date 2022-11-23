Анна Тринчер ответила хейтерке, которая раскритиковала ее из-за бардака в доме.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда недавно вышла замуж за блогера Александра Волошина. И пара незадолго до свадьбы сняла себе новую шикарную квартиру. А на днях Тринчер с Волошиным решили нанять домработницу. Женщина, которая пришла на собеседования, увидела много посуды в раковины и начались разборки. Анна из-за этого даже подверглась панической атаке, о чем рассказала после происшедших событий.

А теперь Тринчер в Инстаграм решила ответить фанатке, которая раскритиковала Анну из-за бардака в доме.

"Как может быть такой срач, когда женщина в доме??? Вообще не понимаю. Ты все должна делать сама и готовить, и убирать", - написала фанатка в комментарии, на который Тринчер решила ответить.

"Любимая рубрика - научи Анечку Тринчер жить)", - иронично ответила Анна, поделившись фото, где перед зеркалом позировала в шубе.

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