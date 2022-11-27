Певица Анна Тринчер рассказала, какая беда у нее случилась, поделившись с фанатами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась благодаря сериалу школа, где сыграла роль старшеклассницы Наты. Теперь же звезда не очень любит, когда ее называют так. А недавно Анна вышла замуж за блогера Александра Волошина. И пара уже успела завести котенка. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Анна вышла в сторис, решив рассказать, что у нее произошло. Как оказалось, котенок сейчас болеет.

"Я перестала смотреть видео с котиками... Меня очень тригерит", - написала звезда.

"Как мне сейчас тяжело смотреть видео с другими котиками. Ибо я знаю, что моему маленькому плохо. Каждый день ты просто ждешь на звонок от ветеринара и хочешь услышать что-то хорошее. Ничего хорошего пока я не услышала. Это наверное какое-то истыпание для меня", - сказала звезда.

"У него иммунодефицит. Это не лечится", - написала Тринчер.

Напомним, Тринчер через два месяца после свадьбы раскрыла секрет счастливых отношений

А еще Politeka сообщала, что Тринчер рассказала о еще одной свадьбе с Волошиным

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