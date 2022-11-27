Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась благодаря сериалу школа, где сыграла роль старшеклассницы Наты. Теперь же звезда не очень любит, когда ее называют так. А недавно Анна вышла замуж за блогера Александра Волошина. И пара уже успела завести котенка. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Анна вышла в сторис, решив рассказать, что у нее произошло. Как оказалось, котенок сейчас болеет.
"Я перестала смотреть видео с котиками... Меня очень тригерит", - написала звезда.
"Как мне сейчас тяжело смотреть видео с другими котиками. Ибо я знаю, что моему маленькому плохо. Каждый день ты просто ждешь на звонок от ветеринара и хочешь услышать что-то хорошее. Ничего хорошего пока я не услышала. Это наверное какое-то истыпание для меня", - сказала звезда.
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"У него иммунодефицит. Это не лечится", - написала Тринчер.
Напомним, Тринчер через два месяца после свадьбы раскрыла секрет счастливых отношений
А еще Politeka сообщала, что Тринчер рассказала о еще одной свадьбе с Волошиным
Также Politeka писала, что украинцы раскритиковали Анну Тринчер из-за бардака в доме