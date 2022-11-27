Екс-дружина Потапа (Олексія Потапенко) Ірина Горова показала, як починає свій ранок, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ірина Горова - відома українська продюсерка, яка була одружена з Потапом з 99-го по 14-й рік. Олексій виховав дочку Ірини Наташу, а також пара має спільний син Андрій. Після розлучення Потап зберіг теплі стосунки з минулою сім'єю, включаючи дітей. Пара зараз разом займається продюсерським бізнесом. Не забуває Горова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Ірина показала, як тренується, поділившись кадрами у своєму блозі.

"Те, що робить ранок ідеальним: спорт та наявність світла у домі", - написала Горова.

Дочка Наташа також відреагувала на відео, поставивши смайли вогню.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Чудово", "Боже, яка молодець", "Ідеально", "Непогано", "Ірочка, вогонь".

Нагадаємо, екс-дружина Потапа Горова розповіла, що викликало у неї сильні переживання.

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