Як пише Politeka.net, Ірина Горова - відома українська продюсерка, яка була одружена з Потапом з 99-го по 14-й рік. Олексій виховав дочку Ірини Наташу, а також пара має спільний син Андрій. Після розлучення Потап зберіг теплі стосунки з минулою сім'єю, включаючи дітей. Пара зараз разом займається продюсерським бізнесом. Не забуває Горова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Ірина показала, як тренується, поділившись кадрами у своєму блозі.
"Те, що робить ранок ідеальним: спорт та наявність світла у домі", - написала Горова.
Дочка Наташа також відреагувала на відео, поставивши смайли вогню.
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Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Чудово", "Боже, яка молодець", "Ідеально", "Непогано", "Ірочка, вогонь".
Нагадаємо, екс-дружина Потапа Горова розповіла, що викликало у неї сильні переживання.
А ще Politeka повідомляла, що екс-дружина Потапа Горова показала чим займається під час повітряних тривог
Також Politeka писала, що падчерка Потапа Наташка Горова, яка нещодавно вийшла заміж, показала тренування у спортзалі.