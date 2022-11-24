Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась кадром из укрытия, на котором показала, что делает во время воздушных тревог.

Отметим, ранее Ирина рассказала, что с начала сентября ее команда Mozgi Group переехала в новый офис в Киеве, и судя по всему, место подбирали с уютным укрытием. Так что теперь продюсер и ее сотрудники могут работать даже во время воздушной тревоги.

В сторис Горовая показала, как именно это происходит. На снимке она с еще одной девушкой запечатлены в подвале с яркой подсветкой, обе сидят с ноутбуками и увлеченно что-то обсуждают. "Воздушная тревога. Работаем еще больше", - подписала сторис Ирина.

К слову, на снимке модно увидеть, что даже в рабочей обстановке продюсер остается стильной. Она позирует в укороченных черных штанах с модными кроссами и белой жилетке с темной водолазкой. Волосы Иры небрежно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

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