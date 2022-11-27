Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - известная украинская продюсерка, которая была замужем за Потапом с 99-го по 14-й год. Алексей воспитал дочь Ирины Наташу, а также у пары есть совместный сын Андрей. После развода Потап сохранил теплые отношения с прошлой семьей, включая детей. Пара и сейчас вместе занимается продюсерским бизнесом. Не забывает Горовая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Ирина показала, как тренируется, поделившись кадрами в своем блоге.
"То, что делает утро идеальным: спорт и наличие света в доме", - написала Горовая.
Дочь Наташа тоже отреагировала на видео, поставив смайлики огня.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Прекрасно", "Боже, какая молодец", "Идеально", "Неплохо", "Ирочка, огонь".
Напомним, экс-жена Потапа Горовая рассказала, что вызвало у нее сильные переживания
А еще Politeka сообщала, что экс-жена Потапа Горовая показала, чем занимается во время воздушных тревог
Также Politeka писала, что падчерица Потапа Наташка Горовая, которая недавно вышла замуж, показала тренировку в спортзале