Экс-жена Потапа (Алексея Потапенко) Ирина Горовая показала, как начинает свое утро, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая - известная украинская продюсерка, которая была замужем за Потапом с 99-го по 14-й год. Алексей воспитал дочь Ирины Наташу, а также у пары есть совместный сын Андрей. После развода Потап сохранил теплые отношения с прошлой семьей, включая детей. Пара и сейчас вместе занимается продюсерским бизнесом. Не забывает Горовая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Ирина показала, как тренируется, поделившись кадрами в своем блоге.

"То, что делает утро идеальным: спорт и наличие света в доме", - написала Горовая.

Дочь Наташа тоже отреагировала на видео, поставив смайлики огня.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Боже, какая молодец", "Идеально", "Неплохо", "Ирочка, огонь".

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