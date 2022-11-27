Як пише Politeka.net, Венсан Кассель - відомий західний актор, який був одружений з Монікою Беллуччі. Пара розлучилася, після чого Кассель одружився з молодою моделлю Тіною Кунакі. У пари вже народилася дочка – Амазоні. Не забуває Кассель і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

На цей раз Кассель поділився фото з актрисою Євою Грін.

"Минулого року мені пощастило двічі попрацювати з однією з найталановитіших актрис цієї індустрії. Досить скоро результат нашого партнерства стане доступним глядачам у всьому світі. Все, що я можу сказати, це те, що я дійсно пишаюся тим, що побачив…", – написав Кассель.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Чекаємо Вас там", "Радий бачити це, коли він вийде?", "Яка картина?", "Єва Грін одна з моїх улюблених актрис, ми мало бачимо її в кіно", "Крута парочка. Люблю обох. Чекаю на прем'єру" .

Нагадаємо, дочка Моніки Беллуччі зачарувала кожним вигином у вузькому боді .

А ще Politeka повідомляла, що молода дружина Венсана Касселя здивувала формами у шкіряній сукні на червоній доріжці

Також Politeka писала, що 17-річна донька Моніки Беллуччі у прозорій сукні та з корсетом не залишила шансів чоловікам



