Як пише Politeka.net, Венсан Кассель - відомий західний актор, який був одружений з Монікою Беллуччі. Пара розлучилася, після чого Кассель одружився з молодою моделлю Тіною Кунакі. У пари вже народилася дочка – Амазоні. Не забуває Кассель і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
На цей раз Кассель поділився фото з актрисою Євою Грін.
"Минулого року мені пощастило двічі попрацювати з однією з найталановитіших актрис цієї індустрії. Досить скоро результат нашого партнерства стане доступним глядачам у всьому світі. Все, що я можу сказати, це те, що я дійсно пишаюся тим, що побачив…", – написав Кассель.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Чекаємо Вас там", "Радий бачити це, коли він вийде?", "Яка картина?", "Єва Грін одна з моїх улюблених актрис, ми мало бачимо її в кіно", "Крута парочка. Люблю обох. Чекаю на прем'єру" .
Нагадаємо, дочка Моніки Беллуччі зачарувала кожним вигином у вузькому боді .
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