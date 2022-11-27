Как пишет Politeka.net, Венсан Кассель - известный западный актер, который был женат На Монике Беллуччи. Пара развелась, после чего Кассель женился на молодой модели Тине Кунаки. У пары уже родилась дочь - Амазони. Не забывает Кассель и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Кассель поделился фото с актрисой Евой Грин.

"В прошлом году мне посчастливилось дважды поработать с одной из самых талантливых актрис этой индустрии. Достаточно скоро результат нашего партнерства станет доступен зрителям по всему миру. Все, что я могу сказать, это то, что я действительно горжусь тем, что увидел…", - написал Кассель.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ждем Вас там", "Рад видеть это, когда он выйдет?", "Какая картина?", "Ева Грин одна из моих любимых актрис, мы мало видим ее в кино", "Крутая парочка. Люблю обоих. Жду премьеру".

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