На своїй сторінці в Instagram модельєр вирішив поділитися з шанувальниками своїми "чоловічими правилами".
По-перше, Андре Тан переконаний, що подобатися самому собі = подобатися жінкам.
"Раніше я намагався догодити всім на шкоду собі. І в житті, і в ескізах, і в бізнесі. І начебто всі задоволені, але ніби з нізвідки у мене виникли проблеми з самооцінкою та розумінням чого я взагалі хочу", - пише зірка.
По-друге, дизайнер нагадав, що бути собою — це нормально.
"Типова помилка багатьох чоловіків незалежно від віку - думати про те, як вразити жінку, а не про те, чи вразить вона вас. Щоб стати привабливими, потрібно поважати себе і будувати тверді кордони. Приділяйте час тим, хто готовий виділяти час на вас" , - наголосив він.
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Ще одне правило Андре Тана: не згладжуйте кути - будуйте межі.
"Чоловіки з власною думкою вражають жінок сильніше за компліменти. Не потрібно лаятися щоразу, коли вас щось не влаштовує. Просто чітко позначте свої межі", - додав дизайнер.
Українці у коментарях підтримали його слова: "Дуже мудро сказано, шкода, роки потрібні для цього розуміння)), дякую, що сформулювали так лаконічно".
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